Terviseamet: haigestumine on langustrendis

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp märkis eilsel pressikonverentsil, et piirangute leevendamine pole nakatumise tõusu toonud. “Haigestumine on langustrendis ja piirangute leevendamine on olnud piisava ettevaatlikkusega ning nakatumise tõusu kaasa ei ole toonud,” ütles ta.