Juhtkiri: uhked teed, vähe inimesi

Kui avamistseremoonia möödus kevadises tormiilmas üpriski tagasihoidlikult, siis ehitatud teelõik ise on kõike muud kui tagasihoidlik ning kahtlemata leidub neid, kes vastse rajatise otstarbekuse küsimärgi alla seavad. Eesti on ju hõredasti asustatud maa ja Euroopa mõistes on ka meie kõige suurematel maanteedel liiklustihedus väike. Muidugi on mõnus kruiisida neljarealisel maanteel, kuid kusagil tuleb leida kompromiss otstarbekuse ja kulukuse vahel.

Aga äkki on mõned liiklussõlmed-viaduktid liiga kulukad? Võimalik. Võib ju küsida, kas igale põdrale peab ehitama roheviadukti ja igale konnale tunneli. Kuid siiski: teid ja teesõlmi ei ehitata aastaks-paariks, need peavad kestma aastakümneid. Ning me elame aastas 2021, mil me enam pole kõige vaesemad ning meil on võimalik mõelda ka endast nõrgematele.