Tulekahjud on sagenenud

7. mail inimelu nõudnud Paasvere tulekahju puhul paneb imestama asjaolu, et teade tuli häirekeskusele nii hilja, et kui esimene päästemeeskond kohale jõudis, oli maja üleni tuld täis ja katus juba sisse kukkunud. Selliseid tulekahjusid näevad päästjad reeglina öösel, kuid seekord toimus põleng päise päeva ajal ja maantee ääres. Kahjuks peame kõnealuse sündmuse näitel tõdema, et meie inimesed ei märka. Igaühel on tänapäeval telefon kaasas, aga jääb arusaamatuks, miks õnnetustest ei teavitata.