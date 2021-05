Uue kaupluse ühe eestvedaja Maarja Õunaste sõnul leiab Rannapiigast kõike seda, mida võib leida ka laupäeviti Võsu bussijaama kõrvalt OTT-i (Otse Tootjalt Tarbijale) turgudelt, kuid veel suuremas valikus. See tähendab, et enamik kaubavalikust pärineb ikka Lahemaalt, kuid mingi osa ka kaugemalt, esindatud on kõik toiduainete tootegrupid.