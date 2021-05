Eesti kunstiklassika oksjonil pannakse enampakkumisele Aili Vindi unikaalne teos

Maal "Õhtune järv" on kunstniku ainuke teos, millel on kujutatud päikeseloojangut järvel. Galerii kevadoksjonil on teose alghinnaks 25 000 eurot.

"Märgatavalt on noorema põlvkonna seas kasvanud soov soetada moodsa kunsti klassikat," rääkis galerii Vernissage juhataja Kristiina Radevall. "Rõõmsavärvilised, suureformaadilised ning suurepäraselt kaasaegsetesse kodudesse ja büroodesse sobivad taiesed on kõrges hinnas nii kollektsionääride kui ka kodukujundajate seas." Ta märkis, et suur huvi 80-ndatel ja 90-ndatel valminud teoste vastu on kergitanud ka nende hindu.