"See Suvi" räägib karantiini ajal tekkinud armastusest. Eelžürii jalad pani lugu tatsuma. Tegu on mõnusa indie-rokiga, mis sobib hästi suvisteks autosõitudeks. Lahe, et ka loo sõnad on ajastule omase vimkaga.

9. Leiner – "Heat Up"

Rakveres sündinud ja praegu Tallinnas elav Leiner on tuntud nimi kõigile, kes kursis Rakvere alternatiivmuusikaga. Koostöös plaadifirmaga Lejal Genes on Leiner ilmutanud Rakvere näoga house-muusikat juba kaua. "Tont teab mis ajast," nagu mees ise ütleb. Seekord Leiner aga üllatas ja esitas konkursile hoopis teises žanris loo.

"Heat Up" on kerget 90-ndate nostalgiat kandev toores, samas üsna atmosfääriline jungle’i pala. Eelžürii hakkas pead üles-alla liigutama ja tunnistas, et teist sellist pala sellelt konkursilt ei leia.

10. Mortheus + KRT + Laura Junson – "Smile"

Produtsent Mortheus ehk Morten-Endrik Milder ja KRT ehk Kaur Terep on kaks sõpra, kellele meeldib koos muusikat luua. Morten-Endrik Milder töötab helitehnikuna Rakvere teatris, kus on loonud ka muusikalise kujunduse lavastusele “Oi, Johnny”. 2016. aastal osales ta Eesti Laulul Kéa esitatud looga “Lonely Boy”.

Kaur Terep on muusika- ja kitarriõpetaja, kes lisaks laulab ja näitleb, näiteks teeb ta kaasa Vaba Lava kooriooperis “Liustikud” ning mitmes Põltsamaa suvelavastuses.

"Smile", mille vokaali taga lauljatar Laura Junson, on pühendatud sõprusele ja ühistele seiklustele. Lugu loob paralleele ellusuhtumisega, mille korral ka rasketel hetkedel suudetakse leida midagi head ja positiivset. Muidugi on teada fakt, et väike naeratus viib kaugele. Eelžürii leidis, et tegu on väga stiilipuhta ja raadiosõbraliku popfolgiga, mis sobib suvesse hästi.

11. KLAUZ – "Täis pokaalid"

"Kuniks kogu looming tuleb orgaaniliselt, niikaua ka musitseerin, ja kui see ka kellelegi meeldib, siis see on boonuseks."

KLAUZ hakkas räppima kaks-kolm aastat tagasi, mil sõbra helistuudios hängimine oli kasvanud tõeliseks kireks muusika vastu. Ideid ammutab ja šnitti võtab ta paljudest žanritest, rokist house’ini. Koos Rakvere räppari R.V-ga on tal nüüdseks päris palju lugusid, nii mõnigi neist on ka saja tuhande kuulamiskorra piiri juba ületanud.

"Täis pokaalid" kirjeldab üht mõnusat Tinderideiti, mis juba eos paistab hästi lõppevat. Eelžürii arvates voolab see lugu päris hästi. Konkursile laekunud räpilugudest on selle autor kõige noorem, samas on loo biit ehk kõige lähemal 90-ndate sämplipõhisele kõlale.

12. Culpas + Anni + Sixten – "Päike & Q"