Bolt Food laieneb Rakveresse

"Rakvere on Eestis kaheksas linn, kus saab Bolt Foodi abil endale toitu koju tellida. Tahame sel aastal laieneda veel kahte Eesti linna, et oma teenus inimestele võimalikult kättesaadavaks teha. Bolt Food pakub kiiret ja soodsat teenust, et kohalike toidukohtade maitseelamused mugavalt koduukseni toimetada," rääkis Bolt Food Eesti suunajuht Marek Poel.