Võistulaulmist on hindamas professionaalne žürii, kuhu kuuluvad helilooja ja koorijuht Andres Lemba, rahvusooper Estonia solist Raiko Raalik, helilooja, koori- ja orkestrijuht ning lauluõpetaja Riivo Jõgi, koorijuht ja muusikapedagoog Elo Üleoja ja laulja, "The Voice of Finland 2021" poolfinalist Siret Tuula.