Viru ralli uueks toimumisajaks on kavandatud 18. september ja ralli on ühepäevane. Ürituse peakorraldaja Madis Halling ütles, et võistluse edasilükkamine ei olnud kindlasti korraldusmeeskonna esimene valik, kuid see otsus tuli pärast pikka arutelu ja kaalumist siiski raske südamega vastu võtta.

Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk lisas, et praegune epidemioloogiline olukord ei ole veel nii hea, et saaks võistlusi normaalsetes tingimustes pidada. "EAL on siinkohal aktiivses suhtluses nii kultuuriministeeriumi kui ka terviseametiga, et olla kursis viimaste arengutega. Üritame teha kõik selleks, et autospordikogukonna hääl oleks esindatud ja kuuldav ka kõrgemal tasandil, kuid mõistame kehtestatud piirangute olulisust ja teeme kõik selleks, et viiruse leviku tõkestamisele kaasa aidata."