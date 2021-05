Ilm läheb taas suvisemaks

Laupäeval laieneb aeglaselt Skandinaaviast Eestisse kõrgrõhuala, kuid selle ees jõuab kohale põhjast külm õhumass. Öö on olulise sajuta, kuid päeval võib mõni üksik pilv ka vihma anda. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Öösel on sooja 3–8 kraadi, maapinnal kohati 0 kraadi, päeval 13–17 kraadi, rannikul on kohati vaid 11 kraadi.

Pühapäeval on kõrgrõhuala kirdeservas sajuta ja nõrga muutliku tuulega ilm. Õhutemperatuur langeb öösel 2 kuni 6, maapinna 0 kuni –3 kraadini, rannikul on sooja kuni 9 kraadi, päeval on sooja 14–17, rannikul kohati 11 kraadi.

Esmaspäeval on Eesti kohal nõrk kõrgrõhuvöönd. On nõrga muutliku tuulega sajuta ilm. Õhutemperatuur langeb öösel 2 kuni 6, maapinna 0 kuni –3 kraadini, rannikul on sooja kuni 9 kraadi. Päeval on sooja 16–20, rannikul 11–14 kraadi.

Teisipäeval on Eesti kohal nõrguke kõrgrõhuala ja ilm püsib sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öösel on sooja 4–9, päeval 17–21 kraadi, rannikul 11–15 kraadi.