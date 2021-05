Ööbiku tänava elanik sõdib linnaga liikluskorralduse tõttu

Tegelikult on Ööbiku tänav kahesuunaline olnud alati, varem asus aga tänava otsas keelumärk lisateadetetahvliga “Välja arvatud Rakvere linna eriloaga”. Kohalik elanik, Rakvere Majaomanike Seltsi Linnuriigi linnaosavanem Aare Raam rääkis, et niisugused märgid olid ka Rakvere haigla tagant ja prügimäe poolt tulevate teede otsas, ühel lisatahvlil oli kirjas lausa linnavalitsuse kirjaliku loa nõue.

Siis aga otsustas linn liikluskorraldust kohendada ning märgid eemaldati. Aare Raam kõneles, et temale tuli selline otsus ebameeldiva üllatusena ning tema ja ka teiste Ööbiku tänava elanike ja maaomanike meelest oleks õige muuta tänav tupiktänavaks. “Kui linnavalitsus ei näe, et siin tegelikult käiakse kihutamas, siis see ei tähenda, et probleemi pole,” ütles Ööbiku tänaval neli aastat elanud mees.