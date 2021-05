Marti Kuusik ütles Virumaa Teatajale, et enne otsuse väljakuulutamist pole tal sel teemal võimalik kommentaare anda ja vaevalt saab ta seda teha ka homme. "Otsus, olgu see siis milline tahes, jõustub alles siis, kui saabub jõustumise tähtaeg, ja enne seda oleks ennatlik midagi kommenteerida," lausus ta.

Kuusik kinnitas, et ülemäärast ärevust ta ei tunne. "Magan rahuliku südamega nagu kaks aastat tagasi. Okei, see on liialdus. Aga mis seal ikka: tõusen hommikul üles, lähen kohtusse ning ootan lugupeetud kohtult otsust," rääkis ta.