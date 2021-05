Ukunurga talu perenaine Jaana Kiipus on ühtlasi küpsetaja. Ta rääkis, et sortimendis on 8 erinevat leiba ning naine on 9 aastat sama leivajuuretist pikendanud. Võhikutele selgituseks, et leiva tegemisel on tähtis meeles pidada, et iga kord tuleb "juuretisepoeg" kõrvale panna. See tuleb järgmine kord uue leivateo jaoks sisse segada, et taigen kääriks ja kerkiks.