Kalle Piirioja – kaks kannapööret teinud mees

Kolmeteist aastat tagasi läks Kalle Piirioja oma õele külla. Õetütar ütles: “Mine, Kalle, kaalu peale. Palju oled?” – “Mis ma ikka olen, 105–106 kilo ehk!” Astus julgelt kaalule ja ... 148. “Ütlesin, et ei saa olla, see kaal valetab,” meenutas Kalle ja lisas, et paar päeva hiljem leidis salaja uue kaalumisvõimaluse. Aga number oli siiski sama. 148 kilogrammi.