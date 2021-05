Lahemaa rahvuspark sündis ainulaadsena ja elas üle keerulised ajad

Rahvuspark pole nagu postkaardikogu või fotoalbum, mille tõstad kapi otsa ning kõik vana ja väärtuslik on kaitstud ja säilitatud. Lahemaa rahvuspargis pakutakse kaitset Põhja-Eestile iseloomulikele metsa-, soo- ja rannaökosüsteemidele. Kaitse alla kuuluvad ka poollooduslikud kooslused, geoloogiamälestised, ajaloo- ja arhitektuurimälestised ning hoitud on kultuuripärand. Praegu tundub see kõik väga loogiline ja mõistetav. 50 aastat tagasi oli vaja tugevaid isiksusi, kes keeruliste aegade kiuste idee rahvuspargist teoks tegid.