Loomade varjupaik kerkib jäätmekeskuse külje alla

Pikisilmi oodatud loomade varjupaik sai rahastuse aspektist rohelise tule ja ala on välja mõõdetud Lääne-Viru jäätmekeskuse territooriumi küljest. See asub Vinni valla maadel ning vallavanem Rauno Võrno kirjeldas, et kui maanteelt jäätmekeskuse poole keerata, jääb tulevane varjupaik vasakut kätt olevale alale, jäätmekeskuse tarastatud osast väljapoole. Võrno hinnangul ei ole hais, mis jäätmete ladestamisega paratamatult kaasneb, murekoht.