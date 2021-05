Moel taasavatakse mõisaaegse alkoholitööstuse muuseum

Moel on piiritusetööstuse muuseum tegutsenud va­remgi, kuid nüüdseks on see kolinud täiesti uude keskkonda – 19. sajandil ehitatud viinavabriku hoonesse. Moe mõisakompleks kuulub Estonian Spirit OÜ-le, kes ühtlasi jätkab Moel piirituse ja viina tootmist.