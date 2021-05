„Kui veel mõni aasta tagasi maksime kaardiga peamiselt poes kohapeal, siis nüüd on erinevaid kaardimaksevõimalusi palju enam. Näiteks saab kaardiga tasuda muusika, filmide ja arvuti- või mobiilimängude eest. Tellimusteenuseid ja digirahakotte võib koguneda lausa nii palju, et neid kõiki on raske meelde jätta ja hallata. Nüüd on võimalik Swedbanki rakenduses ka oma digitaalsetel kuludel paremini silma peal hoida,“ selgitas Swedbanki klienditeenuse juht Ede Raagmets.