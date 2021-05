Veredoonorid saavad kolmapäeval Kadrinas heateo teha

Kolmapäeval on kell 11:00-15:00 Kadrina Rahvamaja saalis taaskord doonoripäev.

Vere loovutamiseks palutakse endale aeg broneerida verekeskuse kodulehel. Doonoriks sobivad inimesed, kes on vanusevahemikus 18–60 aastat, kelle kehakaal on üle 50 kilogrammi ja kes on terved, puhanud ja söönud. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.