Keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles oma avakõnes, et Lahemaa on hea näide loodushoius ja inimese koostoimimisest. Ta tõi välja rahvuspargi idee algatajad ja võttis põgusalt kokku rahvuspargi ajaloo. Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart, tuletas kohaletulnutele meelde, et ühtlasi on käimas keskkonnakuu. Ta kiitis, et Lahemaa sobib väga hästi Eestit esindama, sest kogu mitmekesisus on koondpildis tajutav.