„Tänavu anname toidupiirkonna tiitli ehk suure vineerist rändkahvli üle juba kuuendat korda. Valides igal aastal uue toidupiirkonna, saame esile tõsta Eesti erinevate kohtade ja kantide toitu ning suudame anda olulise panuse kohaliku majanduse elavdamiseks just maapiirkondades. Loodame, et Põhja-Eesti kasutab oma võimalust hästi ja selle piirkonna maitsed saavad eestimaalastele veelgi tuttavamaks,“ lausus maaeluminister Urmas Kruuse.

Ministri sõnul on kõik senised toidupiirkonnad olnud täiesti enda nägu. Mõni piirkond on silma paistnud suurte toidusündmustega, mõnes piirkonnas on olnud palju väikeseid tublisid toidutootjaid, mõnel samas tugevad söögipakkujad ja kohvikukultuur. Toidupiirkondadest on tõuke saanud uued traditsioonid ja algatused, nagu näiteks Peipsi toidu tänav või Hiiumaa Vananaistesuvi.