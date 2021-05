Riigikaitsekomisjon kuulas täna ära kaitseväe ja kaitseministeeriumi selgitused Tapa linnas 15. mail toimunud vahejuhtumi kohta ning leidis üksmeelselt, et see on kahetusväärne, kuid tsiviil-militaarkoostöö Tapal ei vaja erimeetmete rakendamist.