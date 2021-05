Vallimäel keerlesid seelikud, kuubi polnud

​Väike-Maarja Kuremarjade tantsurühma naised Tiiu ja Mari rääkisid, et nemad pole ka piirangute ajal jalga puhanud. Rühm käis hooldekodu akna all eakaid rõõmustamas. Reipad naised lubasid, et lähevad nüüd neile suve välja tantsima. Proovi pole saanud teha, vaid paar korda jõuti enne pidu kokku saada, aga naised kinnitasid, et on nii kõvad tantsijad, et kõik sammud on vanast rasvast meeles.