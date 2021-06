Minister Kruuse sõnul on aastane lubatud räime kogus Virumaal ammendunud. "Räime on võimalik saada veel Liivi lahes, kus Pärnu ja Saare maakonna rannakaluritel on määratud räimekvoodist püüdmata 2200 tonni. Lisaks saavad Harju, Hiiu, Lääne ja Saare maakonna rannakalurid püüda mujal rannikumeres kokku 140 tonni räime," ütles Kruuse.