Istutustööd võeti ette koostöös RMK-ga selleks, et puittaimestiku osakaalu suurendada, ja ühtlasi on tegu nelja aasta pikkuse meeskonnatöö sümboliseerimisega. Istutustöid juhendab hooldusjuht Anu Aleste, kes näitab kolleegidele-ametnikele, kuidas istutatavat taime õigesti kohelda ja milliste vahemaadega istikud mulda panna.

Anu Aleste rääkis, et potitaimede istutamiseks laenas RMK spetsiaalset istutustoru, millega saab männitaimi istutada. "Männid lähevad maha potitaimena, avajuurseid sellega ei saa istutada," ütles Aleste ja oli nõus, et kui ametnikud ikka 1140 taime kasvama panevad, on neil töö käpas ka. "Metsas istutab üks inimene istutustoruga päeva jooksul 1500 taime," lisas Anu Aleste