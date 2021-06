Distantsõppepäevad nörritavad lapsevanemaid

Virumaa Teataja poole pöördus lapsevanem, kelle laps õpib Vinni-Pajusti gümnaasiumi algkooliastmes. Tema sõnul nörritab nii teda kui ka teisi vanemaid, kellega ta on suhelnud, kooli otsus jätta nooremad õpilased koju nendel päevadel, kui koolis toimuvad lõpueksamid. Kool nimetab neid distantsõppepäevadeks, kuid vanema meelest on see laste solgutamine, sest alles lõppes riiklikult kehtestatud distantsõppe nõue ja lapsed pole koolis saanud käiagi.

“Ajast aega on lapsed samal ajal koolitundides olnud, kui vanemate klasside õpilased eksameid teevad,” kõneles lapsevanem ja meenutas, et siis lihtsalt ei tohtinud kooli koridoris joosta ja pidi vaikselt olema. “Nüüd jäetakse lapsed väga kergekäeliselt kohe distantsõppele,” lausus ta ja lisas, et mõnele perele võib see, kui algklassilaps on pika päeva üksi kodus, tähendada ebamugavusi.