Vaade: iga lumehelves on ainulaadne

Soov oma järglasi kaitsta on ilmselgelt üks ürgsemaid instinkte. Lapsi hoiti nälja, külma ja kiskjate eest. Praegu on need mured õnneks muutunud teisejärguliseks, mis ei tähenda, et laste elu on turvaline. Lihtsalt ohud on hoopis teistsugused, kohati varjatud ja väga raskelt adutavad.