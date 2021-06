Repliik: sassis turismiturg

Täiesti mõistetav, et sügaval koroonaajal jäi kasum saamata ja äridel ongi raske. Aga see, kui nüüd üleöö hakata saamata jäänud kasumit kõrgemate hindadega tagasi tegema, tundub ebaaus või lausa vale. See soosib välismaale reisile minemist, mida me praeguses olukorras ju massiliselt ei tahaks.