Käsmu vajab oma sadamat

Eestis on varemgi olnud nii, et jahisadamate rajamine on tekitanud vastakaid arvamusi – Kärdla, Mõntu, Kuressaare, Kakumäe, Alliklepa, Narva-Jõesuu. Pärast on ikka selgunud, et sadama rajamine on asja ette läinud ja rajatud väikesadamad on piirkonna arengule kaasa aidanud. Juba vanast ajast on teada tõde – kus on sadam, seal on ka elu. Suur osa Eesti rahvast on mererahvas ja mererahva kodul peavad olema uksed.