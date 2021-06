Esietendub Piret Saul-Gorodilovi “Tuhnijad”

Ulmenäidendi tegevus toimub prügiplaneedil, mille asukad suhtuvad inimeste minema visatud asjadesse nagu kingitustesse. Asukad on peaaegu saavutanud inimeste vitaalsuse. Nad käivad kahel jalal, käpad on pikkade küüntega, aga osavad.

Näidendi autor Piret Saul-Gorodilov rääkis, et kirjutas “Tuhnijad” aastaid tagasi, kui töötas Lääne-Viru jäätmekeskuses. “See teema oli mul väga hinge peal. Pakkusin näidendit paarile lavastajale, aga mulle öeldi, et ulmenäidenditel pole vaatajaskonda,” meenutas ta. “Kujutasin ette, kuidas võiks olla suvelavastus prügimägede vahel.”

Näidend jäi paraku seisma, kuni Palamuse noortetrupp otsustas teha sellest kuuldemängu. “Mõne ammu kirjutatud teksti päevakajalisus tõuseb alles täna päevakorrale,” ütles Saul-Gorodilov. “Näidendis on veel see tore asi, et kindlalt on vaja kahte meesnäitlejat, kõik ülejäänud tegelased võivad olla ükskõik kummast soost, nad on sellised ulmelised tegelased,” märkis ta.

Autor jutustas, et näidendis on kaks meest saadetud prügiplaneedile vaatlejateks. Planeedi asukateks on aga prügiga kaasa läinud rändrotid, kes on hakanud prügi sees arenema. “Nad on midagi roti ja inimese vahepealset. On vihjatud ka sellele, et äkki läks väike inimgenoom nendega kaasa,” mainis ta.

Piret Saul-Gorodilov ütles, et kasutab näidendis väljendeid, mis küll olemas, teises kontekstis. “Selle maailma leiutamine ei olnud lihtne, aga olen õnnelik, et hakkama sain. Ja olen hästi elevil, et noored selle kuuldemänguna esitavad.”

Prügiplaneedil lokkab umbrohi kivide vahel, kus pinnas on kohevaks tuhnitud. Õhus lendab putukaid. Aga keskkond ei haise, vaid lõhnab uue alguse järele.