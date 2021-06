Suvesaundi otsing on lõpusirgel

Rahvahääletusel kogutud 100 häält võrdub ühe punktiga. Näiteks kui lugu on kogunud 456 häält, tähendab see 4 punkti. Nendele liidetakse žürii punktid.

Oluline on teada, et rahvahääletusel saab ühelt IP-aadressilt 24 tunni jooksul hääletada ühe korra. Kuigi mõned veebilehitsejad lasevad näiliselt hääletada tihedamalt, ei lähe need lisahääled siiski süsteemis kirja.