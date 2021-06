Remi Prual on alates 1996. aastast tegutsenud Rakvere plaadifirma Lejal Genes juht. 25 aasta jooksul on ta aidanud välja anda enam kui sada peamiselt Lääne-Virumaa artistide loominguga heliplaati. Koos Arian Leviniga moodustavad nad produtsentide duo Def Räädu. Remi Prual on Rakvere ja kogu Eesti bassimuusika pioneer, kes on muu hulgas korraldanud uue muusika ja kultuuri festivali WHA!? ja muusikasarja Lejal’Nyte.