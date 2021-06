Kes võtab noore suveks tööle?

Suvel töötamise võimalus on koolinoortele kui tasakesi avanev uks iseseisvuse ja täiskasvanute maailma. Ent millised võimalused noortele töötamiseks avatud on, mida arvavad noorte värbamistest tööandjad ning kuidas on piirangud mõjutanud noorte tööleasumist?