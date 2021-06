Käima läks Aasta küla hääletus

Hääletus, mida juba üheksandat aastat veab Eesti Külaliikumine Kodukant, kestab kuni 11. juunini. Hääletusel on abiks on külade endi poolt loodud videoklipid, mida saab näha nii hääletamise lehel kui ka igahommikustes ETV Terevisiooni saadetes. Valitud kandidaadi poolt saab hääletada korra ööpäevas.

Aasta küla selgub 18. juunil, mil just sellest külast läheb eetrisse hooaja viimane Terevisioon. Pärastlõunal on Eesti Vabaõhumuuseumis Aasta küla auhinnapidu ja külade suurpäev, kuhu on kutsutud kõik tänavused Aasta küla kandidaadid.