"Sellest, kui paljud meist enne sügist end vaktsineerivad, sõltub suuresti ka see, kui avatud on meie ühiskond uut kooliaastat alustades ning sügisese viirustehooaja saabudes. Nii et ärge lükake vaktsineerimisega alustamist sügisesse ja leidke suvisel puhkuseperioodil kindlasti see aeg," ütles COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer.

Uutest broneeringuks avatavatest aegadest pool on Harjumaale ja Tallinnasse, Ida-Virumaale lisatakse 2000 aega. Uusi aegu tuleb ka näiteks Viljandisse, Lääne-Virumaale, Läänemaale, Võrumaale. Infot, millises piirkonnas on vaktsineerimiseks vabu aegu, uuendatakse digilugu.ee avalehel igal hommikul. Uued ajad on valdavalt 14. juuniga algavasse nädalasse.

Teisipäeval tehti digiregistratuuris üle 8000 broneeringu ja tänahommikuse seisuga oli saadaval üle 4500 vaba aja Tallinnas, Tartus, Pärnus, Ida-Virumaal, Saaremaal, Hiiumaal, Rakveres.

Lisaks-Ida-Virumaale, kus tööandjate juures vaktsineerimine on hästi vastu võetud, pakutakse alates 14. juunist ettevõtete kaudu vaktsineerimist ka Harjumaal. Eelistatakse ettevõtteid, kus vaktsineerida soovib 30 või enam töötajat, lisaks on oodatud ka töötajate perekonnaliikmed.

Huvitatud tööandjatel tuleb registreeruda meiliaadressil info@haigekassa.ee. Nendega, kes on juba oma soovist teada andnud, võetakse ise ühendust. 14. juuniga algavaks nädalaks on tööandjate meetme jaoks eraldatud 2000 doosi Jannseni, Pfizeri ja Moderna vaktsiine. Teistes maakondades avaneb töökohtade kaudu COVID-19 vastu kaitsesüstimise võimalus juuni lõpus.

Kõik inimesed alates vanusest 16 eluaastat saavad jätkuvalt vaktsineerimiseks aega broneerida digiregistratuuris aadressil www.digilugu.ee ja riigi infotelefonil 1247. Teiseks doosiks inimene ise aega broneerida ei saa, see antakse esimese doosi tegemise ajal. Korraldajad paluvad antud ajaga arvestada ja kindlasti kohale minna – tõhus kaitse tekib pärast teise doosi saamist.

Ilma eelregistreeringuta ei tasu kohale minna, sest elavas järjekorras vaktsineerimist ei toimu. Samuti ei maksa vaktsineerima minna tühja kõhuga. Neil, kes on COVID-it põdenud, tekib vaktsineerimise vajadus 6 kuud pärast tervenemist ja nad saavad ühe kaitsesüsti. Varasemaks ei ole mõtet aega broneerida.

Kolmapäevah seisuga oli Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 44,4 protsenti täiskasvanutest. Vanuses 70 eluaastat ja enam on vaktsineeritud 66 protsenti. Murekohad on jätkuvalt Ida-Virumaa ehk 30 protsenti ja Harjumaa ehk 42 protsenti, kus täiskasvanud inimeste vaktsiiniga hõlmatus jääb Eesti keskmisest madalamaks. Kõige kõrgem hõlmatus on Hiiumaal, kus on vähemalt esimese doosi saanud juba üle 63 protsendi täisealistest. 50 protsendi piir on ületatud ka Saaremaal, Läänemaal, Tartumaal ja Jõgevamaal.