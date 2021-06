Tudeng fantaseerib lõputöös Rakvere keskuse teemal

Rakvere kesklinn saab peagi uue ilme: OG Elektra kavatseb praeguse Tsentrumi asemele ehitada teatavasti moodsa vabaajakeskuse koos kõrghoonega. Arhitektuuritudeng Kaarel Mikkal on neist plaanidest kuulnud, kuid oma Tallinna tehnikakõrgkoolis tehtud bakalau­reusetöös kavandas ta promenaadi ümbruse täiesti teadlikult hoopis teistsuguseks.

“Kui ma hakkasin oma lõputöö tarbeks piirkonda analüüsima ja tõmbekeskusi kaardile märkima, ilmnes, et kesklinnal on väga suur potentsiaal,” rääkis Rakverest pärit Kaarel Mikkal. “Kaalusin lõputööks ka Käsmu või Vergi sadamaala planeerimist, aga kuna olen Seminari tänaval üles kasvanud, tundus just selle kandi kallal fantaseerimine eriti huvitav. Olemasolev tänavavõrk seadis raamid, kuid promenaadi ümbritsevate hoonete osas lasin fantaasial lennata.”