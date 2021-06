Juhtkiri: Mädapeal ongi midagi mäda

Tegelikult polegi tavalisel inimesel suurt sellest, et Mädapea on üks väheseid leht-kobartoriku kasvukohti kogu Euroopas. Tammik on temale ilus paik, kus jalutada. Kes teab, kui väga metsarahvas me oma viimaste põlvkondadega oleme, aga siiski – tammik on juba kõla poolest see kõige väärikam mets. Mida aeg edasi, seda enam võiks üht ilusat tammikut nimetada lausa eksootikaks, ja puisniit on Mädapea tammiku lahutamatu osa.