See jõustumata otsus on viimasel ajal pakkunud palju kõneainet. Väidetavalt on Kuusiku süüdimõistmiseks tõendeid piisavalt, mis siis, et kohtukeeli on need kaudsed. Paraku on nii, et kui on laip, siis saab tapja süüdi mõista. Mis siis, et ohver enam midagi ei räägi. Kui aga väidetav pekstav ütleb, et teda pole pekstud, siis ei saa kedagi tema peksmises süüdi mõista.