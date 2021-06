Hooldatud puisniit meenutab karjamaad

Alates eelmisest kevadest on olukord tammikus kohalikud elanikud murelikuks teinud, kuna maastikukaitsealal on hakatud pidama veiseid ja tehtud keskkonnaameti eestvõttel hulgaliselt taastamistöid, mis neile kohati poolikud või arusaamatud tunduvad.

Veised lasti mullu kevadel tammikusse keskkonnaameti loal selleks, et need puisniidul noort võsa tallaks. Lisaks algasid eelmise aasta sügisel seal hooldustööd, mis on eeskirjade järgi samuti vajalikud puisniidu säilimiseks.