Poisid laulsid Tamsalu Eestis tuntuks

Ettevõtmise korraldaja, dirigent ja Tamsalu kultuurimaja juhataja Edmar Tuul rääkis, et on ise Eesti Meestelaulu Seltsi poistelaulusektsiooni juht ning tegi juhtkonnale ettepaneku, et üritus võiks toimuda ühes ägedas väikelinnas, ja pakkus kohe välja välja Tamsalu.

“Meil läks nii hästi, et võibolla hakkabki siin toimuma,” ütles Edmar Tuul ja lisas, et ürituste korraldamine väiksemates kohtades on juba selle pärast mõttekam, et suures linnas, näiteks Tallinnas, on hinnad kõrgemad ja seal lastele üritust teha ei ole väga odav.