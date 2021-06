Suhteliselt väikesel, umbes 72 ha suurusel alal kaitstakse karstiala, pärandniite, vanu metsi ja haruldasi, ohustatud ning kaitsealuseid liike. Et Mädapea tammiku maastikukaitsealal olevaid loodusväärtusi on oluline kaitsta kogu Euroopa Liidus, kuulub kaitseala territoorium üleeuroopalisse looduskaitsealade võrgustikku Natura 2000.

"Mädapea tammiku maasikukaitsealal elavatele liikidele sobivate tingimuste parandamiseks ja elurikkuse suurendamiseks ongi oluline pärandniitu taastada ja luua kaitsealustele liikidele sobivaid tingimusi. Näiteks on sealt leitud 59 samblikuliiki, millest suurt osa ohustab puisrohumaade kinnikasvamine. Samuti kasvab sel alal I kaitsekategooriasse kuuluv seen leht-kobartorik, kes senise parima teadmise järgi kasvab Eestis enamasti poolavatud maastikul, parkides, puisrohumaadel ja koduhoovides," selgitas keskkonnaameti maahoolduse büroo spetsialist Kristiina Jürisoo.

Möödunud talvel tehti niitude säilimiseks Mädapea tammiku maastikukaitsealal taastamistöid, mille käigus eemaldati võsa ning raiuti tammede võradesse kasvanud puid. Taastamistööde planeerimisel arvestati, et kaitsealal oleks sobivaid elupaiku erinevaid keskkonnatingimusi vajavatele liikidele. Seetõttu on kaitsealal nii päris lagedaid alasid kui ka hõreda ja tihedama puistuga rohumaid ning looduslikule arengule jäetud vana mets.

Selleks, et tööde käigus ei tabaks niiduk kõrges rohus nähtamatuks jäävaid kive, eemaldati alalt mõned suuremad kivid, teiste asukohad tähistati tokiga. Raietööd tehti käsitsi ning tüved ja oksad veeti kokku väiketraktoriga. "Kuigi vahetult pärast taastamistöid oli alal näha traktorijälgi ja kohti, kust kivid olid eemaldatud, siis paari vegetatsiooniperioodi jooksul need kohad taimestuvad. Suurtest puudest eemaldati peamiselt kaski, haabasid ja remmelgaid, mis olid tammede tüvedes kasvades hakanud vanemaid puid nõrgestama," ütles Kristiina Jürisoo. Ta lisas, et pikas plaanis olid need tööd kaitse-eesmärkide saavutamiseks ja ala liigirikkuse suurendamiseks hädavajalikud.