Rakvere sohvaklubi avab õueala kontserdiga

Kontsert, mis koroonaaja tõttu edasi lükkus, pikendab sohvaklubi hooaega. Klubi eestvedaja Eduard Salmistu rääkis, et õuealal on plaanis teha kontsert ka linnapäevade ajal. “Siis tuleb juba rokkkontsert, kuhu tulevad vanad Suni mehed,” lubas ta. Salmistu sõnul on tegu laiali läinud ansambli The Sun liikmetega, kes tegutsevad uutes koosseisudes. “Kuna Revals tuleb Rakveresse juunikuus nii või naa, siis üks teine kooslus – Tarvo Valm ja teised muusikud,” mainis Salmistu.