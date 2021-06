Lavly Perling: “Riigi asi ei ole tegeleda inimeste eraeluga”

Lavly Perling möönab, et talle on olnud meeldivaks üllatuseks ringsõitudel kogeda, kuidas tekib toetus. Et on samamoodi mõtlejaid. Ta usub, et osalt on see kui Lennart Meri kandev vaim, mis ei lase unustada, kuidas Eesti on jõudnud sinna kus ta praegu on.