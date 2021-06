Interneti vahendusel pole probleem palgamõrva tellida

Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Antti Aitsen rääkis, et küberkuritegevust on Lääne-Virumaal vähe. Mis puutub raha välja petmisse, siis enamik küberkurjategijaid suhtleb vene keeles ja see võib prokuröri sõnul olla üks põhjustest, miks meie maakonnas see kuriteoliik on jäänud näiteks tagasihoidlikumaks kui Ida-Virumaal.