Taas on põhjust uhkustada madalate nakatumisnäitajatega

Terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus kõneles, et väga hea on näha, kuidas Lääne-Virumaa on tagasi jõudnud sinna, kus kunagi oli – maakondade lõikes eelviimasele kohale enne Järvamaad. “Just eile rääkisin meie staabis, et kogu maakonna ja selle ettevõtjate jaoks oli 14. märtsil nakatumiste kõrghetk ja maakond oli näitajate poolest esikohal,” kõneles Muusikus ja selgitas, et 14 päeva nakatumisnäit oli kõrghetkel 2045, praegu on see väga kenasti alla läinud ja eilse seisuga oli 14 päeva nakatumisnäit 44,17. “Ilusad numbrid, müstiline vahe,” ütles ametnik, hääles kergendus.