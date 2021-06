Moe piiritusetehasesse tulevad teemapark ja mõisahotell

Ruumi ja võimalusi kokkusaamiste korraldamiseks on seal palju. Pakette, mis koosnevad degusteerimisest ja piiritusetootmise ajalooga tutvumisest, pakutakse juba praegu. Plaanis on ka arutelusarjad, näiteks on kavas vestlusõhtu “Mis on moes?”.

“1917–1924 toodeti siin limonaadi, kuna masinad ja ruumid olid olemas, aga alkoholi ei tohtinud sel ajaperioodil toota. See kaua ei kestnud, kuna tegevus polnud piisavalt tulus. Loome siia lastele limonaadinurga, kus nad saavad ise joogi valmistamist katsetada,” rääkis giid Kertu Karus, viidates sellele, et oodatud on ka õpilased. Lastele on muuseumisse sätitud trobikond toole, kuna Karus teab, et algklassiõpilased peavad neid ekskursioonidel väga oluliseks.