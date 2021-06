Päästeameti inspektorid võtavad luubi alla kortermajad

"Alates käesoleva aasta märtsist on kohustus kõikides kortermajades märgistada teekond välisuksest korteriteni, sealhulgas välisuks, korrused, vahe- ja korteriuksed," selgitas määruse sisu ohutuse järelevalve büroo juht Marti Siim.

Kortermajade puhul tähendab see, et trepikoja välis- ja vaheuksed peavad olema tähistatud vastavate numbrivahemikega ning korteriuksed vastava numbriga.

Korruste ja uste tähistamine on vajalik päästetöö efektiivseks tegemiseks, kus on suure tähtsusega aegkriitiline tegutsemine. Võimalikult lühikese aja jooksul abivajajani jõudmine aitab oluliselt vähendada tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arvu.

Jätkuvalt on aktuaalsed ka varem kehtinud nõuded. Eriti põhimõte, et trepikojas ei hoita asju, mis ei ole sinna projektiga ette nähtud. Trepikoda on reeglina ainus evakuatsioonitee, ja kui seal hoitakse üleliigseid esemeid, võib sellest sõltuda kõigi majas viibijate elu ja tervis. Samuti takistavad trepikojas hoitavad asjad kiirabil patsiente transportida.