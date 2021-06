Suvesaundi konkursilt eemaldati üks võistluslugu

Palas "Capsize", mille esitas produtsent CLDRS, on kasutatud veebirakenduse Splice kaudu ostetud ingliskeelset vokaali. Eelžürii tegi otsuse tagantjärele, kuna leidis, et autor eksis konkursi tingimuse nr 2.3.2 vastu. Selle järgi peab lugu olema uus originaalteos (muusikapala), mis ei ole avaldatud (helikandjal või internetis) enne 15.03.2021. Konkursi reeglitega saab tutvuda hääletamise lehel.

"Splice on elektroonilise muusika loojate seas populaarne veebikeskkond ja rakendus, mis pakub konto loojale kuutasu eest suurel hulgal helijuppe, sisuliselt kõikvõimalikke saunde ja sämpleid, mida kasutada oma muusikas," selgitas Suvesaundi korraldaja Mart Rauba. "Helipankadest võib alla tõmmata väga erinevat kraami, alates sekundipikkustest trummilöökidest kuni mitmeminutiliste meloodiate ning kellegi sisse lauldud vokaalijuppideni, ning siinkohal tekkis ka vastuolu reeglitega. Pala konkursile esitaja on küll loonud ja miksinud oma loo ise, enne 15. märtsi, kuid väga oluline osa sellest – kogu vokaal – on avaldatud internetis, antud juhul Splice'i helipangas, juba enne seda kuupäeva."

"Diskvalifitseerimise põhjus ei seisne kindlasti laulja seose puudumises Virumaaga," ütles Rauba. "Konkursil osaleb nii mõnigi teine lugu, mille lauljal, või isegi enamikul bändiliikmetel, pole näidata ette tugevat seost. Samuti ei väida keegi, et CLDRS oleks vokaali omandanud ebaseaduslikul teel. Splice'i ja teisi niisuguseid helipankasid kasutavad tõesti paljud muusikud, kuid antud juhul on sama laul samade sõnade ja meloodiaga eksisteerinud ning läbi kuulatud samuti paljude poolt enne reeglites määratud aega. Samuti on pea võimatu teada saada, kui paljud produtsendid on sama vokaali kasutanud või proovinud kasutada juba varem. Olgugi et lugu läbis eelkuulamise, ei pea me teiste artistide suhtes ausaks, kui laseksime palal võistlemist jätkata."