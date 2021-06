Lasilas meenutati armsat laululoojat ja õpetajat Maria Wunderlichi laulupäevaga

Pingi avamisega jäädvustatakse Maria Wunderlichi mälestust. Täna, 4. juunil, on tema sünniaastapäeval ning laulupäeval esitatavad tema helilooja laule esitavad kõikide valla koolide õpilased ja Margarita Raun.

Palju kauneid lastelaule loonud Maria Wunderlich oli Lasila kooli muusikaõpetajaks aastatel 1986 – 2002. Tema lauludest on trükitud mitmeid laulikuid, mis leiavad muusikaõpetajate seas laialdast kasutust. Palju lood on väga tuntud ning neid on esitatud erinevatel vabariiklikel laste lauluvõistlustel.