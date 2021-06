Aga see kohtumine oleks kindlasti seda väikest vaeva väärt, isegi sääskede massirünnakud on tühiasi võrreldes elamusega, mida üks rüüt rabamaastikus pakkuda võib. Seega tasub just juunis sammud seada lähimasse rappa, olgu selleks siis Tudu või Ohepalu või mõni kolmas soomaastik.